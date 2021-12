CONSIGLIO PROVINCIA TERAMO: CIVICI GATTI-SOTTANELLI DOMINANO MAGGIORANZA, COSTANTINI NO VICE

TERAMO – Il 30 dicembre, alle ore 12, si insedia il nuovo Consiglio con la convalida degli eletti. Come da prassi ci sarà la presa d’atto del programma di Governo a cura del presidente Diego Di Bonaventura.

Malumori suscita il fatto che vice presidente della Provincia di Teramo sarà Luca Frangioni di Fratelli d’Italia, risultato il più votato con 7.455 voti ponderati, al posto del sindaco leghista di Giulianova, Jwan Costantini, che però aveva preso meno voti ponderati, 6.737, ma ambiva alla carica.

Costantini sarà semplice consigliere con Gennarino Di Lorenzo, consigliere uscente, entrambi per la lista del centrodestra, mente la lista civica “Renew Teramo”, con ispiratori l’ex assessore regionale di Fi Paolo Gatti, e l’ex deputato Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione, porta in consiglio Lanfranco Cardinale, consigliere uscente (ha gestito la delega alla viabilità); Giovanni Luzii, consigliere uscente (delega al PNRR passata consiliatura) e consigliere comunale a Teramo; Enio Pavone (consigliere comunale Roseto) e Luca Corona (consigliere comunale Teramo).

Sui banchi della minoranza la lista “Casa dei Comuni” con Vincenzo D’Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo, per la prima volta in Provincia; Mauro Scarpantonio e Graziano Ciapanna tutti e due consiglieri uscenti; Luca Pilotti, consigliere comunale di Teramo nuovo ingresso in Provincia insieme a Ernesto Iezzi, consigliere comunale di Pineto.