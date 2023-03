CONSIGLIO PROVINCIALE L’AQUILA: APPROVATI AGGIORNAMENTO DUP E VARIAZIONE BILANCIO

L’AQUILA – “Massima soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, di punti riguardanti interventi estremamente rilevanti per la modernizzazione delle strutture scolastiche e per le strade della nostra provincia”.

Così il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, a margine del Consiglio provinciale è riunito questa mattina per deliberare su una serie di argomenti tra cui i più rilevanti sono stati l’aggiornamento del DUP (documento unico di programmazione) e la conseguente variazione al bilancio di previsione per le annualità 2023-2025.

Come si legge in una nota, gli stanziamenti aggiuntivi più importanti messi in bilancio hanno riguardato 400.000 euro come finanziamento integrativo per la realizzazione della palestra del liceo scientifico “A. Bafile” di L’Aquila, che porterà il totale dell’intervento ad una somma di 2.227.000 euro. Uno stanziamento di 207.000 euro sarà destinato al restauro del palazzo di governo dell’Aquila. Un ulteriore finanziamento di 1.250.000 euro sarà disposto per il rifacimento dei piani viabili provinciali su cui transiterà il prossimo Giro d’Italia.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla viabilità.

In particolare è stata ratificata la spesa sostenuta in via di urgenza sulla SP di Rendinara al km 4+250 per la rimozione di massi e detriti franati sulla carreggiata, a causa dell’eccezionali precipitazioni dei giorni 16, 17 e 18 gennaio e per la spesa che si è resa necessaria per il ripristino immediato della percorribilità. Un’altra spesa è stata invece appovata per la rimozione del ponte della SP 11 “dir. Molina Aterno” che attraversa il fiume Aterno.

Nello svolgimento degli accertamenti giudiziari il settore viabilità della Provincia ha provveduto a stimare il costo per la demolizione del ponte danneggiato in 350.000 euro.

Si è affrontato anche il tema della ricostruzione del ponte, per il quale il Consiglio ha assicurato la massima disponibilità a reperire prontamente le risorse finanziarie necessarie per il nuovo intervento.