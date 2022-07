CONSIGLIO PROVINCIALE L’AQUILA: I PROVVEDIMENTI APPROVATI

L’AQUILA – I componenti del Collegio dei revisori dei conti, la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, la valorizzazione della casa cantoniera di Fonte Cerreto.

Sono solo alcuni dei provvedimenti approvati nel corso del Consiglio provinciale dell’Aquila che si è tenuto questa mattina.

I lavori, si legge in una nota, sono iniziati con l’elezione del presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025 risultata, all’esito della votazione, Felicia Mazzocchi. Per le altre componenti del collegio sono stati nominati (tramite designazione prefettizia) Angela Cristina Lella e Piero Dragoni.

Il presidente ha annunciato che prossimamente seguiranno altre nomine per la componente economica del collegio dei progettisti del nuovo piano territoriale di coordinamento provinciale, ed ancora per il rinnovo dei membri dell’organismo interno di valutazione dei risultati di gestione (OIV).

Il Consiglio ha poi deliberato un aggiornamento della procedura di verifica del regolamento, tramite cui si è introdotto il servizio di controllo degli attestati di prestazione energetica APE, in relazione alla direttiva europea del 2010 tesa a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

C’è stata, inoltre, l’approvazione della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che avrà durata quinquennale. Rinviata la definizione di uno schema-tipo di convenzione tra la Provincia ed i Comuni per la realizzazione di lavori manutentivi sui collegamenti stradali.

È stata, infine, votata all’unanimità una mozione proposta dai Consiglieri Vincenzo Calvisi e Gabriella Sette riguardante la gestione e la valorizzazione della casa cantoniera di proprietà della Provincia, ubicata a L’Aquila in località Fonte Cerreto.

Il presidente della Provincia, Angelo Caruso si è detto “soddisfatto dell’esito del consiglio, rivolgo altresì i migliori auguri agli eletti al collegio dei revisori dei conti. Sono certo che sarà una proficua collaborazione”.