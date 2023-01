CONSIGLIO REGIONALE: 13 MILIONI FONDI A PIOGGIA A 1.400 BENEFICIARI, ECCO ELENCO UFFICIOSO

L’AQUILA – Dal sostegno economico alle parrocchie, alle associazioni di beach soccer, di parrucchieri e a scuole di danza, per realizzare monumenti ai caduti di Nassiriya, alla Battaglia di Piani Palentini, per celebrare in Abruzzo il centenario della morte dello scrittore Ronald Reuel Tolkien, per convegni e festival. E ancora una valanga di modesti o più consistenti fondi per opere pubbliche, prioritarie o meno, nei comuni abruzzesi.

Sono oltre 1.400 i destinatari dei circa 13 milioni di euro stanziati la sera del 30 dicembre in consiglio regionale, con la pioggia di emendamenti alla legge di Bilancio, e nei rispettivi allegati a cui non è stata data pubblicità. Poste decise ed elargite a piene mani a discrezione dai consiglieri regionali e dagli assessori, dopo che si è trovato un accordo bipartisan. Segnatamente i consiglieri e gli assessori di maggioranza dio centrodestra hanno potuto disporre di un budget di 300mila euro ciascuno, quelli delle opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle di 200mila euro.

Parte dei beneficiari, sono stati rivelati dal quotidiano Il Centro, che è riuscito ad avere in anteprima un allegato di ben 60 pagine. E’ però ancora un elenco ufficioso: al testo definitivo della legge di Bilancio, con la “collettazione” e verifica su copertura e legittimità di tutti gli emendamenti, sta finendo di lavorare in queste ore la direzione Affari della Presidenza e Legislativi del consiglio regionale, presieduta da Francesca Di Muro, in raccordo con gli uffici della Giunta Regionale. A quel punto il testo definitivo sarà consegnato al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, che lo invierà al presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, che lo potrà promulgare con successiva e immediata pubblicazione sul bollettino regionale della Regione Abruzzo, il Bura, per avere finalmente vigenza di legge.

E così l’elenco completo e certificato dei beneficiari della cosiddetta manovra d’aula, potrà essere di dominio pubblico. Visto che nessun documento è stato consegnato, nemmeno ai consiglieri e figuriamoci ai giornalisti durante il consiglio del 30 dicembre, dove tutto è stato approvato in fretta e in furia, senza dibattito. Si registra anche il fatto che Sandro Mariani, consigliere di opposizione di Abruzzo in Comune, in disaccordo con il metodo adottato, si è allontanato dall’aula al momento del voto.

Nell’elenco parziale rivelato da Il Centro, molti i comuni beneficiari; a L’Aquila vanno 50.000 euro per la sicurezza stradale nelle frazioni, a Farindola 50.000 mila euro la realizzazione a Rigopiano del Giardino della memoria, a Montesilvano 100.000 euro per la biblioteca comunale, a Cupello 100.000 euro la promozione del territorio e 50.000 euro per l’arredo urbano, ad Avezzano 40.000 per promuovere le patata del Fucino Igp, ad Abbateggio 40.000 euro per acquisto strutture per attività culturali, ad Ancarano 60.000 euro per la messa in sicurezza di strade, a Campli 40.000 euro per l’acquisto di automezzi, a Campo di Giove 40.000 euro per la rigenerazione urbana, a Cappelle Sul Tavo 50.000 euro per riqualificare piazza Marconi, a Chieti 100.000 euro per il canile rifugio “Achille Bonincontro”, a Popoli 100.000 euro la valorizzazione delle terme, a Pratola Peligna 100.000 euro per il rifugio “Colle delle vacche”, a Civitella Roveto 100.000 euro per realizzare campi da padel.

E così via, con poste dai 10mila ai 100 mila euro, per strade, piazze, impianti sportivi, messa in sicurezza delle scuole, video sorveglianza e altre opere pubbliche, per rigenerazione urbana, verde pubblico, acquisto scuolabus.

C’è poi il consueto elenco delle associazioni, eventi e interventi di tenore culturali: il Centro menziona, nell’elenco, il Festival di Primavera (15.000 euro), Campovalano viva (40.000), Albergatori Caramanico Terme (30.000), Diversuguali (130.000), Gianima Soccer (50.000), Mastrogiurato di Lanciano (60.000), Circolo ricreativo culturale “Il Melatino” (40.000), Blubar festival 2023 ( 5.000), Associazione Virtù quotidiane (5.000),associazione parrucchieri Accademy L’Aquila (10.000), Croce Verde Montesilvano (50.000), Noi Insieme (50.000 euro), Il Maestrale (40.000), a Comune di Giulianova 40.000 euro per “Giuiliaeventi, al Carnevale Giuliese ” 38.000 euro, al Comune di Lanciano 15.000 euro per il bicentenario di Francesco Masciangelo, al Comune di Pescara 20.000 euro per il convegno “9 settembre 1943”, al Comune di Torre de’ Passeri 100.000 euro per realizzare il monumento ai caduti di Nassiriya, a Scurcola Marsicana 50.000 euro per realizzare il monumento alla Battaglia di Piani Palentini, a Fano Adriano 50.000 euro per realizzare una scultura in bronzo.

Al Consiglio regionale vanno poi 25.000 euro per il centenario della morte di Tolkien, al Consorzio produttori aglio rosso di Sulmona 35.000 euro, al Santuario Cuore immacolato di Maria di Pescara 70.000 euro.

Ed è solo un assaggio.