CONSIGLIO REGIONALE, 600MILA EURO PER LICEO MARCONI DI PESCARA

PESCARA – “Seicentomila volte grazie. Grazie al nostro impegno, grazie al lavoro costante dell’assessore Quaresimale e grazie a tutto il gruppo della Lega in Consiglio Regionale, 1400 studenti e 200 tra personale docente e non docente potranno iniziare l’anno scolastico in sicurezza”.

E’ quanto si legge in una nota di Marcello Antonelli,presidente del Consiglio Comunale di Pescara e Gianni Santilli, vicesindaco. “Abbiamo ottenuto un finanziamento di 600.000 euro – approvato oggi nella seduta del Consiglio regionale -, per la sede del Liceo “G. Marconi” di Pescara che sarà destinato alla Provincia di Pescara che si occuperà dei lavori di adeguamento sismico, antincendio e impiantistico e del canone di locazione dei locali”, spiegano.

“Vigileremo affinché tutte le attività correlate vengano svolte con serietà e rispetto dei tempi, coinvolgendo studenti, insegnanti, amministrativi e le famiglie. Esattamente il contrario di ciò che è stato fatto fino a qualche giorno fa… Ma guardiamo avanti consci del grande risultato ottenuto, perseguendo una politica concreta dove alle parole seguono sempre i fatti”, concludono.