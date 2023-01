CONSIGLIO REGIONALE A PESCARA: IN AULA NORME GESTIONE FIUMI, CONSUMO SUOLO E CURE A SENZA DIMORA

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocato nell’aula consiliare del Comune di Pescara per martedì 31 gennaio, alle ore 11.00.

I progetti di legge in esame saranno i seguenti: “Ratifica della ‘Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome'”; “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”; “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni”; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

L’Assemblea si confronterà, inoltre, su tre provvedimenti amministrativi: “Approvazione del piano regolatore portuale di Giulianova”; “Modifica puntuale al piano regionale paesistico (P.R.P.) nell’ambito della variante puntuale al P.R.G. vigente del comune di Silvi, relativa al programma integrato di intervento da attuarsi mediante accordo procedimentale”; “Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”. Infine, l’ordine del giorno prevede la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Sirente-Velino.

La seduta prevede, nella prima parte dei lavori, la presentazione delle seguenti interpellanze: “Bozza piano di riordino ospedaliero – Criticità su servizi e funzioni dei consultori territoriali della ASL di Pescara” (Pettinari); “Barriere architettoniche al Centro per l’impiego di Ortona” (Taglieri); “Spese per le cure psichiatriche, le borse lavoro e il finanziamento dei Csm” (Blasioli); “Messa in funzione della struttura ASL ‘Poliambulatorio’ nel Comune di Cellino Attanasio (TE)” (Blasioli); “Chiarimenti sui ritardi in merito all’abbattimento del Cavalcavia n. 5 dell’Asse Attrezzato di Chieti-Pescara, Prog. 8+00, in località Dragonara” (Stella); “Carenza di personale presso la U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del presidio ospedaliero di Lanciano e presso la U.O.S. di Anatomia ed Istologia Patologica del presidio ospedaliero di Vasto” (Paolucci); “Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a p.zza Sant’Anna” (Marcozzi).