CONSIGLIO REGIONALE: A PESCARA PRESENTAZIONE CATALOGO MOSTRA DEI CASCELLA A MADRID

PESCARA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo e l’Ambasciata d’Italia in Spagna, in collaborazione con l’Associazione “Casa Abruzzo”, hanno affidato all’Istituto della Enciclopedia Italiana “Treccani”, la cura del catalogo della mostra “La Famiglia Cascella.

“Oltre il Tempo”, in visione fino al 17 gennaio a Palazzo de Abrantes, sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Giovedì 4 dicembre alle ore 18, presso il Museo Cascella, in Viale G. Marconi, 45 a Pescara, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, sarà ufficialmente presentato il volume che racchiude le opere dei Cascella esposte per la prima volta in Spagna.

Il catalogo celebra la storia unica nel panorama mondiale, in continuo divenire, della famiglia di artisti abruzzesi: cinque generazioni, che a partire dal capostipite Basilio Cascella, hanno partecipato in prima persona a ogni manifestazione dell’arte più avanzata degli ultimi 150 anni.

L’evento rappresenta la conclusione del programma “Radici e Rotte”, che ha visto la Regione Abruzzo protagonista di sei mesi di eventi dedicati alla promozione del territorio regionale nel Capoluogo iberico.

Alla presentazione parteciperanno: il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il vicesindaco di Pescara e assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, il presidente dell’associazione “Casa Abruzzo. La Casa degli Abruzzesi in Spagna”, Maurizio Di Ubaldo, il direttore dell’area gestionale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Marta Leonori.

Interverranno, inoltre, Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi, curatore della mostra “La Famiglia Cascella. Oltre il Tempo” e Orante Paris, in rappresentanza di Marco María Cerbo, capo dell’Unità per il coordinamento degli Istituti italiani di cultura della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.