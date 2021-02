CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO, CONVOCAZIONE MARTEDI’ 23 FEBBRAIO

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 23 febbraio, alle 11, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo con il seguente ordine del giorno.

Interrogazione a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) recante: “Carenza di bombole e servizi per l’ossigenoterapia”; Interrogazione a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD) recante: “Situazione campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e rispetto piano vaccinale nazionale”;

Interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) recante: “Mancata premialità Covid-19 al personale sanitario”; Interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD) recante: “Erogazione pagamenti nei confronti dei lavoratori dell’Associazione Ciapi Abruzzo”; Interpellanza a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) recante: “Collegamento ferroviario veloce Ortona-Civitavecchia”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) recante: “Trasferimento azioni societarie Società S.A.G.A. S.p.A.”; Interpellanza a firma del consigliere Sara Marcozzi (M5S) recante: “Campagna di screening di massa attraverso test antigenici rapidi. Chiarimenti urgenti”; Interpellanza a firma del consigliere Giorgio Fedele (M5S) recante: “Delibera del Direttore Generale ASL 1 n. 1499 del 2.9.2020. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Cat. D, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano – Sulmona – L’Aquila”;

Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) recante: “Campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19”. A seguire sarà discussa la designazione del componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Verranno inoltre esaminati i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”; “Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale”; “Semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992”.

