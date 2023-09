L’AQUILA – Il Consiglio regionale, riunito all’Aquila nel pomeriggio nella prima seduta dopo la pausa estiva, ha approvato il testo corretto del progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 93/7 dell’8 agosto 2023 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, dlgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni): il ritorno in aula, dopo il sì espresso nella seduta dell’8 agosto scorso, l’ultima prima della pausa estiva, si è reso necessario per sanare errori formali nel provvedimento.

L’assemblea ha anche licenziato alcune modifiche alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l’esercizio 2022).

Approvati una serie di emendamenti che riguardano il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti di Trenitalia per accordo sulla sicurezza a bordo e per la Carta Tutto Treno Abruzzo 2022, lo scorrimento delle graduatorie per le borse di studio 2022/2023. A tale proposto, al fine di consentire il completo scorrimento delle graduatorie relative alle borse di studio degli aventi diritto presso l’Università degli studi Chieti-Pescara che ne anticiperà le risorse nell’esercizio corrente, per l’annualità 2024 la relativa dotazione di spesa è incrementata di 380 mila euro.

Inoltre, è stato istituito un apposito stanziamento pari a 1 milione di euro per gli esercizi 2023/2025 per consentire il perfezionamento del procedimento volto alla estinzione previa apposita transazione delle pendenze connesse al mancato versamento, in favore del Comune di Manoppello, dell’Imu relativa all’interporto regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato modifiche alle Leggi che riguardano interventi in favore del settore Artigianato, disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del Cram per il 2023, disposizioni per il rafforzamento delle funzioni della Fira.

Infine, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 la rendicontazione per i contributi (Legge di stabilità regionale 2022).

Come concordato con i capigruppo consiliari, ad inizio lavori il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha comunicato il rinvio alla prossima seduta della discussione dei documenti politici iscritti all’ordine del giorno.