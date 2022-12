CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: DAL 20 DICEMBRE MARATONA PER BILANCIO

L’AQUILA – Potrebbe cominciare martedì 20 dicembre all’Aquila la maratona del Consiglio regionale per la sessione di bilancio che dovrà concludersi entro fine anno con il via libera al Bilancio e la Finanziaria se la Regione vorrà evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

Il calendario verrà stabilito dalla conferenza dei capogruppo che il presiedente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha convocato per venerdì prossimo all’Aquila.

Stando alla bozza di pianificazione, se i due documenti dovessero essere licenziati dalla Giunta regionale nella giornata di domani, il 20, 21 e 22 potrebbero riunirsi le commissioni congiunte per audizioni e pareri: poi, arriverebbe il parere dei registri dei conti propedeutico per il via libera da parte della commissione bilancio.

Dopo Natale, il 27 il 28 è previsto l’esame di merito della commissione Bilancio, il 29 e 30 le sedute del consiglio regionale per l’esame e il voto.

Una vera e propria maratona nel pieno delle festività natalizie e di fine anno che si annuncia piana di tensioni per il clima di scontro che si è instaurato tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni di centrosinistra e del M5S.