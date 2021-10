CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: I LAVORI DI OGGI

L’AQUILA – Nel corso della seduta del Consiglio regionale sono state discusse diverse interpellanze.

“Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto”; “Lunghe liste di attesa e attività chirurgica ferma nel P.O. di Vasto”; “Chiarimenti in merito all’avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica “Villa Carmine” di Montesilvano”; “Stato rete idrica sub ambito pescarese e interventi migliorativi”; “Opere di manutenzione e ristrutturazione della rete idrica al fine di ridurre le perdite nelle condotte e prevenire le situazioni di crisi idrica”; “Acquisto di apparecchiature con Fondi Donazioni Covid”.

Successivamente è stato approvato il Progetto di legge “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma di DMS regionale”.

Sono stati approvati anche una serie di emendamenti riguardanti interventi di supporto tecnico/amministrativo in favore dei Dipartimenti regionali, la modifica dei contenuti finanziari della legge regionale “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022”, la realizzazione di un monumento simbolo che rappresenti la nostra regione e gli abruzzesi da collocare a “Casa Abruzzo” di Melbourne oltre al rifinanziamento delle leggi regionali, con risorse pari a 10.882.000 euro, per interventi infrastrutturali e iniziative sociali e culturali.

L’Assemblea legislativa ha poi licenziato il provvedimento amministrativo “Ater Teramo – Diversa articolazione dei rapporti di lavoro previsti nella pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale”.

Infine, è stato approvato all’unanimità il provvedimento amministrativo che autorizza una variazione di 200 mila euro al bilancio di previsione 2021/2023 da destinare al fondo regionale per l’emergenza incendi.