CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: I LAVORI ODIERNI

L’AQUILA – Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono stati discussi i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara;

Interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Interruzione volontaria di gravidanza in Regione Abruzzo;

Interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza d’iniziativa del consigliere Pepe recante: Destinazione della struttura di Bivio Bellocchio a Giulianova a Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano. L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità il progetto di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. Il testo mira a promuovere azioni volte alla tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, la protezione degli stessi e l’educazione al loro rispetto; si intende pertanto sostenere politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, oppure formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni.

È prevista inoltre l’istituzione del Garante degli animali quale figura a garanzia delle azioni di tutela e salvaguardia degli animali d’affezione.

La seduta del Consiglio regionale riprenderà alle 15.30.