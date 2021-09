CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: LA SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Riprende l’attività all’Emiciclo e la settimana si apre con i lavori della Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 14 settembre 2021, alle ore 11, presso la sala “S. Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa in favore Abruzzo Innovazione Turismo Soc. cons. a r.l. in qualità di PCM (Product Management Company) per il pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma di DMS regionale”; “Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per l’implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport Policies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020. Revoca e sostituzione della DGR n.39/C del 03 02 2021″; prevista l’audizioni di Emanuela Grimaldi, Direttore del competente Dipartimento regionale o suo delegato; “Riconoscimento di debiti fuori bilancio relativo a pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate” (audizione: Fabrizio Bernardini, Direttore del competente Dipartimento regionale o suo delegato); “Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per l’implementazione del Progetto INNOTRANS – Enhancing Trasport Innovation Capacities of Regions”, finanziato con i fondi del Programma Interreng Europe 2014-2020, (audizione: Emanuela Grimaldi, Direttore del competente Dipartimento regionale o suo delegato). La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” è convocata, in seduta straordinaria, per giovedì 16 settembre 2021, alle ore 15.30, con il seguente ordine del giorno: audizione dell’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, del Direttore del Dipartimento della Sanità, Claudio D’Amario e del Direttore dell’ASR Abruzzo, Pierluigi Cosenza sulla DGR n. 462/C del 20/07/2021 D.L.R. “Attuazione del DM 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della Governance sanitaria – Rete ospedaliera” e sulla DGR n. 463/C del 26/07/2021 D.L.R. “Attuazione del Dm 2 aprile 2015, n. 70 – reingegnerizzazione della governance sanitaria – rete ospedaliera” – Dgr 462/c del 20 luglio 2021 – determinazioni”.