L’AQUILA – Il minuto di silenzio dell’Aula, in ricordo dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, richiesto dal presidente Lorenzo Sospiri, ha aperto i lavori odierni del Consiglio regionale.

Una seduta che ha portato all’approvazione, con voto unanime, di tre leggi in tema di formazione, cultura e identità territoriale.

LE LEGGI APPROVATE

Con la norma dal titolo, “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”, si vuole favorire l’attività di formazione ed educazione musicale nelle scuole di musica operanti in Abruzzo attraverso l’istituzione, presso il Dipartimento regionale competente in materia di cultura, di un Registro che possa offrire riferimenti certi e qualificati alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati.

Voto unanime anche per la legge, “Partecipazione della Regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani”. Il testo mira a dare un contributo annuale pari a 25 mila euro all’Associazione culturale artistica Pigro, omaggio a Ivan Graziani, che bandisce il premio, al fine di valorizzare, divulgare e sostenere l’opera e il ricordo di Ivan Graziani.

Passa all’unanimità anche la norma, “Mutamento della denominazione del Comune Città di ‘Popoli’ in Città di ‘Popoli Terme'”.

L’iniziativa legislativa è seguita alla consultazione popolare dello scorso maggio, in cui l’83,85% dei cittadini che hanno votato al referendum si è espresso favorevolmente al cambio di denominazione.

Voto a maggioranza del Consiglio regionale, invece, per il provvedimento “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione”, che nasce dall’esigenza di dare seguito agli impegni assunti dalla Regione nei confronti del Governo a modificare alcune leggi del 2023 per adeguarle alle osservazioni degli Uffici legislativi del Ministero dell’Economia e delle Finanza, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Ambiente e dell’Università. Approvati alcuni emendamenti che riguardano le norme per lo sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese. Con un emendamento si definisce la procedura di liquidazione del Ciapi Abruzzo. Approvato, inoltre, il provvedimento amministrativo che prevede una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 con riferimento alle risorse assegnate dal “Fondo Unico Turismo”.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

A inizio seduta sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Stella su “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”; interpellanza del consigliere Pietrucci su “Potenziamento e elettrificazione linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona”; interpellanza del consigliere Blasioli su “Postazione 118 Caramanico Terme”; interpellanza del consigliere Smargiassi su “Carenza Holter pressori presso presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; interpellanza del consigliere Pettinari su “Introduzione di nuovi farmaci (acido bempedoico – acido bempedoico + ezetimibe) nel prontuario terapeutico della Regione Abruzzo”; interpellanza dei consiglieri Pepe e Paolucci su “Determinazioni della Giunta regionale circa la grave situazione del comparto agricolo abruzzese aggravata dagli ultimi eventi meteorologici che hanno condizionato negativamente la condizione economica delle imprese agricole e zootecniche”; interpellanza del consigliere Paolucci su “Cofinanziamento regionale OS 2.4 del FERS Abruzzo 2021/2027 per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle dighe”.

CHIUSURA DEI LAVORI

Rinviati l’esame della proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici e la designazione di due componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.