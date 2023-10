CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: OK A PDL SUL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE CON MISURE A COSTO ZERO

L’AQUILA – Nella seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo che si è chiusa ieri in serata all’Aquila è stato approvato, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, il progetto di legge “Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023 e 33/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”.

La norma ha lo scopo di recepire i suggerimenti ministeriali sulle leggi dedicate allo screening di popolazione sul tumore mammario, sulla valorizzazione delle scuole di educazione musicale, sulla gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale e un’ulteriore modifica dedicata al Ciapi. Si tratta di misure a costo zero per le casse regionali.

Tra le ulteriori disposizioni, inserite nella legge a seguito dell’approvazione degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizioni di centrosinistra e M5S, figurano i seguenti interventi: finanziamento a copertura dell’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale a Trenitalia Spa da dicembre 2023 a novembre 2033 per una spesa complessiva di 686.177.593 €; ricollocazione dei fondi già previsti nel bilancio 2023-2025 dedicati a diversi settori agricoli (2milioni 500mila euro per i prestiti agrari; 750 mila euro per contributi agli agricoltori; 250mila euro per risarcire i danni causati dalla fauna selvatica); debito fuori bilancio a favore dell’Agenzia delle Entrate a sostegno dell’Associazione Ciapi Abruzzo Formazione (1.902.774 €); Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali (3.957.000 €).

Infine, sono state apportate alcune modifiche alla legge di stabilità regionale 2023 a sostegno di Comuni, Enti e Associazioni: 152mila euro al Comune di Caramanico (Pescara) per lo sviluppo del turismo invernale; 50mila euro al Comune di Penne (Pescara) per il progetto “Case a €1”; 50mila euro al Comune di Popoli (Pescara) per per lo sviluppo del turismo invernale; 30mila euro al Comune di Caramanico (Pescara) per l’acquisto di un pulmino per il trasporto scolastico; 50mila euro alla Provincia di Pescara per la manutenzione della palestra del Liceo “B. Spaventa” di Città Sant’Angelo; 30mila euro alla Parrocchia B.V. Maria Lauretana di Cappelle sul Tavo (Pescara) per il completamento del centro pastorale Giovanni Paolo II; 30mila euro alla Federazione Italiana della Caccia-Sez. Chieti per le spese di funzionamento; 20mila euro per la ristrutturazione dell’Oratorio salesiano della Parrocchia Cristo Re di Sulmona (L’Aquila); 20mila euro per la ristrutturazione della casa canonica della Parrocchia di Maria Santissima Annunziata di Introdacqua (L’Aquila); 20mila euro per la realizzazione di un laboratorio di informatica per la Parrocchia di Avezzano (L’Aquila); 12mila euro al Comitato per la Comunicazione Culturale di Avezzano per attività socio-culturali; 15mila euro al Comune di Fresagrandinara (Chieti) per interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi.