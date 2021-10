CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: OK IN COMMISSIONE A FONDI EMERGENZA INCENDI E PROTEZIONE CIVILE

L’AQUILA – Due i documenti approvati durante i lavori politici di questa mattina in Consiglio regionale.

La Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” ha votato a maggioranza il provvedimento amministrativo che autorizza una variazione di 200 mila euro al bilancio di previsione 2021/2023 del Consiglio regionale. La somma, in caso di deliberazione positiva dell’Assemblea legislativa, sarà spostata dal capitolo dedicato agli assegni vitalizi al fondo regionale emergenza incendi.

Via libera anche al progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, discusso e votato in seduta congiunta dalla Prima e Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. Le modifiche incideranno, in particolare, sulla struttura organizzativa dell’Agenzia, sui tempi di predisposizione di un testo unico di settore e sui rapporti tra le strutture della Giunta e l’Agenzia in materia di gestione del personale dipendente.