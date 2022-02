CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: PREMIATE LE PROTAGONISTE DEL FILM “L’ARMINUTA”

L’AQUILA – Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis, le giovani attrici abruzzesi protagoniste del film “L’Arminuta”, tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, già vincitrice del Premio Campiello nel 2017, sono state premiate questa mattina in Consiglio regionale per la loro attività artistica.

L’Ufficio di Presidenza, su proposta del consigliere Pietro Smargiassi, ha riconosciuto alle due interpreti un contributo dal valore di 5mila euro da investire nella loro formazione professionale. I premi sono stati consegnati dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri e dal presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Tra i politici regionali sono intervenuti, inoltre, i consiglieri Guerino Testa, Dino Pepe, Antonietta La Porta.

“E’ stato un vero piacere onorare il talento di due giovani e brave abruzzesi – dichiara Lorenzo Sospiri – Abbiamo riconosciuto il merito di aver contribuito a far conoscere l’Abruzzo nel mondo attraverso il cinema. Auguro a Sofia e Carlotta una brillante carriera e di rappresentare sempre le bellezze della nostra Regione”. Sofia Fiore, nata a Vasto (CH) e Carlotta De Leonardis, di Spoltore (PE), accompagnate dalle rispettive famiglie, hanno raccontato della loro esperienza sul set e della volontà di continuare la carriera attoriale. Il film “L’Arminuta” è ambientato in Abruzzo ed è tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, già vincitrice del Premio Campiello nel 2017. Proprio in questi giorni la pellicola è in visione nei cinema di Parigi e Londra, a testimonianza del grande successo che sta riscuotendo. L’iniziativa è stata decisa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dando seguito al principio statutario che impegna la Regione a “promuovere la cultura, valorizzare le iniziative culturali e salvaguardare il patrimonio costituito dalle specificità regionali, valorizzare il paesaggio e le bellezze naturali della regione favorendone la conoscenza e la diffusione”, e in applicazione della legge regionale n. 38/1985 che stabilisce che la Regione “istituisce stage, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti”.