CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO, SEDUTA CONVOCATA PER DOMANI: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocato per domani, martedì 29 giugno, alle ore 11, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

In apertura di seduta si discuteranno le seguenti interrogazioni: “Fusione per incorporazione delle Società per azioni FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese) e Abruzzo sviluppo” (Paolucci); “Verifica conformità documentazione prodotta con il bando di affidamento della concessione di acque minerali ‘S. Antonio – Sponga’ in Comune di Canistro (AQ)” (Pietrucci, Paolucci). Inoltre, saranno discusse le seguenti interpellanze: “Bando di concorso per 8 posti da Dirigente Amministrativo – contabile” (Paolucci); “Riapertura dello stabilimento termale di Caramanico Terme (PE)” (Pettinari); “Promozione del turismo nel territorio delle ex comunità montane Val di Sangro e Medio Sangro” (Taglieri); “Potenziamento della qualità dell’offerta dell’edilizia sanitaria in provincia di Teramo – Ospedale città di Teramo” (Pepe); “Strada provinciale 614 – La Maielletta” (Blasioli). Verranno anche dibattuti due provvedimenti amministrativi, uno sulla modifica al Piano Regionale Paesistico nell’ambito della procedura di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso (AQ) e l’altro sul bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021/2023. Infine, verrà discussa la richiesta di attivazione di un’indagine conoscitiva sulla situazione dei minori dati in affido nella regione Abruzzo, presentata dai consiglieri Testa e Quaglieri e dal sottosegretario D’Annuntiis.

L’indagine riguarderà anche i risultati delle azioni di controllo sulle strutture destinate all’affido dei minori e l’adeguatezza del loro personale.