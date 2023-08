CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: UFFICIALE L’INGRESSO DI FEDERICA ROMPICAPO IN QUOTA LEGA

L’AQUILA- Il Consiglio regionale, riunito oggi all’Aquila, ha preso atto delle dimissioni del consigliere regionale, Antonio Di Gianvittorio, ex Lega poi Valore Abruzzo, che ha scelto per la carica di sindaco del Comune di Notaresco (Teramo), dove è stato eletto nella consultazione del 14 e 15 maggio.

Al suo posto assume la piena titolarità della carica il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali. Il Consiglio ha accertato il diritto ad essere proclamata eletta come consigliere regionale, Federica Rompicapo, prima dei non eletti, nella lista circoscrizionale elettorale di Teramo nelle file del Carroccio. Rompicapo si insedierà nella prossima seduta in surroga dell’assessore al Lavoro Pietro Quaresimale, eletto consigliere comunale ma sospeso dalla carica nell’esercizio del ruolo di componente della Giunta regionale.

La seduta si è conclusa in anticipo, rispetto alle previsioni dell’ordine del giorno, a causa della mancanza del numero legale. I punti non esaminati sono stati rimandati alla prossima convocazione del Consiglio regionale.

In apertura di lavori, l’Assemblea legislativa ha discusso aperto i lavori interrogazioni e interpellanze. Questi i temi che sono stati affrontati e i relativi proponenti: “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”, (Consigliere Stella, M5S); “Dematerializzazione dei buoni spesa per gli alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia”, (Consigliere Pettinari, M5S); “Decesso al pronto soccorso dopo una lunga attesa”, (Consigliere Paolucci, PD); “Aggiornamenti circa la carenza dei Medici di Assistenza Primaria (MAP) – riapertura del tavolo di confronto tra Regione e parte Sindacale, per la stesura dell’Accordo Integrativo della Medicina Generale”, (Consigliere Pepe, PD); “Dematerializzazione buoni spesa per le persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme”, (Consigliere Blasioli, PD); “Realizzazione IV Lotto SS 260 Picente”, (Consigliere Pietrucci, PD).