CONSIGLIO REGIONALE: AL VIA COMMISSIONI SU COMUNITA’ MONTANE, SANITA’, TURISMO E TRASPORTI

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio convocata per domani, martedì 14 marzo 2023, alle ore 10, nella sala “G. D’Annunzio”, per esaminare il progetto di legge “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”; in programma le audizioni dei Commissari delle Comunità montane e di alcuni Sindaci.

Alle ore 11 è in programma la seduta straordinaria della Commissione Agricoltura. All’ordine del giorno: le audizioni del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, dell’assessore alle Politiche agricole Emanuele Imprudente, del rappresentante del Comitato “Bonifica Sostenibile” e del Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro in merito ai rincari dei canoni del Consorzio di Bonifica Centro; la Commissione esprimerà poi un parere sulla deliberazione del Consorzio di Bonifica Centro avente a oggetto “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale – Approvazione integrazioni al documento approvato con delibera n.3 del 10.01.2023” (audizioni: assessore Imprudente; direttrice del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Elena Sico; responsabile dell’Ufficio supporto al Direttore Gianluca Massi; commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, Mario Battaglia).

Alle 11.30 si riunirà la Commissione Sanità per l’esame dei progetti di legge “Partecipazione della Regione al Premio nazionale Borsellino” e “Disciplina del sistema culturale regionale” (audizione dell’assessore regionale Beni e attività culturali e di spettacolo Daniele D’Amario).

Sempre domani, con inizio alle ore 15.30, è in programma la seduta della Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari. Prevista inoltre l’audizione sulle problematiche relative alle corse sulla tratta Sulmona-Roma effettuato da Tua Spa. La Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’Erssi delle Società di gestione operanti nell’Atur e dell’Assi. Sistema tariffario e futuri investimenti” è convocata per mercoledì 15 marzo, alle ore 11, per l’audizione del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la presentazione della relazione finale e la successiva chiusura dei lavori.

Giovedì 16 marzo, alle ore 10, è convocata la Commissione Sanità, in seduta straordinaria, per esaminare la risoluzione recante: “Criticità in merito ai ritardi delle domande in invalidità della Asl di Pescara e potenziamento Uoc Medicina Legale dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara”; la risoluzione recante: “Iniziative urgenti volte a fronteggiare la grave carenza di Medici di Assistenza Primaria nella Regione Abruzzo”; i Commissari poi ascolteranno l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo in merito all’accordo di programma di edilizia sanitaria; e ancora l’assessore Verì, il Direttore Generale Asl 1, il Segretario Provinciale Federazione Medici di medicina generale, il Segretario provinciale Sindacato Nazionale medici italiani, il Segretario Provinciale Sindacato Medici Italiani e il Segretario Cgil in merito ai nuclei di cura primaria nella Asl 1.

Alle 12:30 è in programma la Commissione Territorio convocata per esprimere un parere sul provvedimento “Intervento sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano – Majeletta” – intervento n. 1: seggiovia ad ammorsamento automatico nel comune di Roccamorice (PE)” (audizione del Direttore regionale competente per materia); esaminare il provvedimento amministrativo “Programma regionale delle opere idrauliche triennio 2023 -2025 finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio” con audizione del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis e del Direttore regionale competente per materia.

La Commissione di Vigilanza è convocata, in seduta straordinaria, per giovedì 16 Marzo, alle ore 14.30 per esaminare le problematiche inerenti il diritto allo studio (previste le seguenti audizioni: presidente di Ater L’Aquila Isidoro Isidori; Responsabile Area tecnica Ater L’Aquila; Responsabile dell’Ufficio Ragioneria dell’Adsu dell’Aquila; Responsabile Ufficio tecnico dell’Adsu dell’Aquila; Uil L’Aquila; Ugl L’Aquila; presidente nazionale di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio).

