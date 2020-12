CONSIGLIO REGIONALE: AL VIA MARATONA BILANCIO, IN AULA DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA

L’AQUILA – E’ terminata la seduta straordinaria del Consiglio regionale odierna dedicata alla discussione dei documenti politici. A seguire si è riunita la prima Commissione Bilancio per l’espressione del parere finanziario su una serie di progetti di legge.

Dopo il termine della Prima Commissione, ha avuto inizio la seduta ordinaria del Consiglio regionale che esaminerà “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021-2023” e la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 – Approvazione e presentazione al Consiglio regionale”.

All’ordine del giorno i seguenti provvedimenti amministrativi: “Piano sociale regionale 2016-2018 – Proroga delle norme di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale”; “Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla ‘moratoria’ di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico”; “

I lavori continueranno con la discussione e il voto su diversi progetti di legge dedicati al riconoscimento di debiti fuori bilancio, questi gli ambiti di intervento: “Prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.”; “Progetto Archeo.s per l’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa”; “Quote annuali 2014, 2015 e 2016 e quota integrativa 2016 dovute dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura al Codemm, Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali”; “Pagamento a favore di TIM S.p.A. – Numeri Verdi di Protezione Civile”; “Sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 445/2019”. (red)

