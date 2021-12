CONSIGLIO REGIONALE, ANGELOSANTE: ” APPROVAZIONE FINANZIARIA OTTIMO SEGNALE PER LA COMUNITA’ ” 

L’AQUILA – “L’approvazione della legge di Stabilità 2022 è un ottimo segnale in un momento delicato per la nostra comunità”.

Lo dichiara Simone Angelosante , capogruppo di Valore Abruzzo in Consiglio regionale, che prosegue: “Un bilancio tutto in salita a seguito della sentenza 235 della Corte costituzionale, arrivata 10 giorni fa , che ha bocciato il piano di rientro del debito in 20 anni anziché in 10; piano di rientro approvato nella precedente amministrazione di centro-sinistra, con assessore al Bilancio Silvio Paolucci, ora capogruppo del Partito democratico – aggiunge Angelosante – un bilancio fatto presto e bene grazie al lavoro svolto dal presidente Marco Marsilio e da Guido Liris, assessore con delega al Bilancio, e dalla struttura tutta che hanno dovuto azzerare l’operato pregresso per far quadrare i conti senza gravare nelle tasche dei contribuenti abruzzesi”.

“Infatti, è un bilancio senza tasse aggiuntive regionali – sottolinea il capogruppo di Valore Abruzzo- che ci fa ben sperare per la crescita della nostra regione e che ci permette di valorizzare le risorse provenienti dal Pnrr e di continuare su tutti i fronti programmatici. E’ proprio il caso di parlare di bilancio quale punto di svolta, seppur approvato in piena emergenza sanitaria all’interno dello stesso Consiglio regionale”.

“Un particolare ringraziamento ai colleghi delle Opposizioni per la maturità politica dimostrata a vantaggio dei nostri cittadini”, conclude Angelosante.