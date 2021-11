CONSIGLIO REGIONALE, ANGELOSANTE: “NESSUN MOTIVO POLITICO DIETRO MIA ASSENZA”

L’AQUILA – “Non c’è alcuna dietrologia politica relativa alla mia assenza di oggi, poiché oltre dieci giorni fa avevo comunicato verbalmente al presidente Sospiri che per improcrastinabili motivi personali non sarei potuto essere presente per il giorno di giovedì 25 novembre”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Simone Angelosante, capogruppo di Valore Abruzzo ed ex Lega.

“Questa comunicazione è stata data ben prima della convocazione del Consiglio stesso. Dopo qualche giorno, appena convocato il Consiglio regionale (per il 25novembre 2021) ho provveduto ad inviare una email al presidente Sospiri nella quale ribadivo la mia impossibilità di partecipare all’assise. Di conseguenza non vi è alcun motivo politico recondito dietro la mia assenza, in quanto, ribadisco personalmente sia come consigliere che come capogruppo di Valore Abruzzo il totale sostegno al governo regionale. Tanto si doveva per chiarezza e per evitare inutili speculazioni prive di fondamento”.