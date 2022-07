CONSIGLIO REGIONALE: APPROVATI RENDICONTI DA 2016 A 2020. LIRIS, “IL BILANCIO TORNA IN ORDINE”

L’AQUILA – Nel corso della seduta odierna il Consiglio regionale, riunitosi nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, ha approvato i Rendiconti generali della Regione Abruzzo relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Nel corso dei lavori, l’Assemblea legislativa ha approvato due emendamenti di cui uno per la concessione di un contributo di 200 mila euro all’Arcidiocesi dell’Aquila per la visita del Papa in occasione della Perdonanza Celestiniana e l’altro relativo alla copertura assicurativa dei dipendenti regionali.

Sono state stanziate risorse dal Bilancio regionale per l’importo complessivo nel triennio pari a 3,3 milioni di euro per il finanziamento di interventi in materia di copertura assicurativa per i danni da fauna selvatica,

Commenta l’assessore al Bilancio Guido Liris, di Fratelli d’Italia.

“Da Regione canaglia abbiamo finalmente rimesso i conti a posto, aprendo la strada finalmente a nuovi investimenti: con l’approvazione dei Rendiconti in data odierna viene tracciata una netta linea di confine rispetto al passato, potendosi senza dubbio affermare che da oggi si è messo ordine sulla complessa situazione finanziaria regionale, ereditata dalle passate amministrazioni, dalla quale prende avvio un nuovo ciclo di programmazione di Bilanci”.

Il conseguimento di questo importante risultato è stato possibile soltanto a seguito della recente conclusione dei giudizi di parificazione sui Rendiconti dal 2016 al 2020 da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – prosegue l’Assessore – ponendosi quali interlocutori credibili con gli organi di controllo e con il ministero di Economia e Finanza”.

Proprio a seguito della conclusione del percorso in data odierna, annuncia Liris, “la Regione provvederà ad adottare un nuovo piano di ammortamento del disavanzo stesso, spalmato in 20 anziché in 10 anni, liberando in tal modo già per il triennio 2022/2024 importanti risorse – accantonate a seguito della conclusione del citato Giudizio di Legittimità costituzionale – da destinare alla realizzazione degli interventi che l’Amministrazione individuerà come prioritari”.

Per il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, “la seduta consiliare di oggi mette finalmente pace in questa Regione. Questa è una legislatura che chiude, con l’approvazione di questi rendiconti, una lunga battaglia di ricostruzioni che ad alcune generazioni ha lasciato una grande confusione nei conti di questa Regione. Una confusione – ha detto Sospiri – che poi si è scontrata con la discussione con organismi di controllo contabile, che abbiamo sempre rispettato, ma che a un certo punto hanno reso impossibile per l’Abruzzo ciò che per l’Italia era possibile”. “Oggi si mette una pietra tombale sulla organizzazione, trasparenza, semplificazione, linearità, certificazione del nostro indebitamento. Chi verrà dopo di noi potrà tranquillamente approvare con un tempo corrente il proprio assestamento, il proprio bilancio, il proprio rendiconto”, ha concluso il Presidente del Consiglio regionale.