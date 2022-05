CONSIGLIO REGIONALE: BANDO PER TRE ASSUNZIONI, SCADENZA IL 12 GIUNGNO. FIGURE RICHIESTE E REQUISITI

L’AQUILA – Il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo ha indetto tre concorsi pubblici finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato, per la copertura di 3 posti di lavoro nei ruoli di collaboratori e funzionari.

Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 12 Giugno 2022.

Queste le figure richieste: un collaboratore specializzato tecnico amministrativo per la sede di L’Aquila, categoria B3; un funzionario legislativo presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila, categoria D; un funzionario giornalista presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila, categoria D.

Per partecipare ai concorsi per assunzioni al Consiglio Regionale dell’Abruzzo sono richiesti i requisiti di seguito riassunti: cittadinanza italiana o o altre categorie previste dai bandi;

età non inferiore agli anni 18; iscrizione nelle liste elettorali e godimento dei diritti politici;

assenza destituzione o dispensa o decadenza o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; non essere stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di levi, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Al collaboratore specializzato tecnico amministrativo è richiesto un diploma di maturità, per il funzionario legislativo una laurea di Primo Livello “appartenente a una delle seguenti classi di cui al DM 16 marzo 2007 e s.m.i.: Classe L14 – Scienze dei Servizi Giuridici, Classe L16 – Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”), oppure una laurea Magistrale (appartenente a una delle seguenti classi di cui al DM 16 marzo 2007 e s.m.i.: Classe LM 63 – Scienze delle Pubbliche amministrazioni), o una Laurea Magistrale a ciclo unico o una laurea in Giurisprudenza.

Per il funzionario giornalista, una laurea di primo livello o magistrale di cui al DM 22/10/2004, n. 270, appartenente a qualsiasi classe o diploma di laurea conseguito in base al previgente ordinamento. Deve essere poi iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti e dei pubblicisti

In relazione al numero di domande pervenuto per ciascun concorso può essere prevista una prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale, vertenti sulle materie indicate nei bandi sopra allegati.

Le domande di partecipazione ai concorsi per le assunzioni al Consiglio Regionale dell’Abruzzo devono essere presentate tramite procedura telematica, disponibile a questa pagina, entro il 12 Giugno 2022. Alle domande è necessario allegare la ricevuta della tassa concorsuale di € 10,00.

Tutte le successive comunicazioni inerenti i diari delle prove d’esame e le graduatorie, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla sezione “Bandi di concorso”.