L’AQUIILA – La corsa contro il tempo in consiglio regionale per approvare il bilancio di previsione proseguirà oggi pomeriggio, alle ore 15. In un clima di forte tensione, che anche anche ieri si è respirato in aula.

Neanche ieri è arrivato il parere dei revisori dei conti, documento fondamentale per dare il via libera ai lavori e approvazione. A complicare tutto la necessità da parte della Giunta di riscrivere la manovra alla luce alla luce della sentenza della Corte dei Conti che ha bocciato la rateizzazione a 20 anni, portandola a dieci, con conseguente aumento delle rate.

Intanto ieri il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza i due provvedimenti amministrativi che rendono operativo il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024.

Durante la seduta il Defr è stato integrato da un emendamento che impegna la Giunta a favorire la progettazione e la redazione di piani di fattibilità per migliorare i collegamenti ferroviari tra i capoluoghi abruzzesi con Roma e le dorsali Tirrenica e Adriatica.

Altri tre emendamenti hanno invece riguardato la Centrale Unica 118 Chieti-Pescara.

“Il Documento – si legge nella premessa redatta dall’assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris – rappresenta l’atto principale della programmazione economico–finanziaria della Regione. Secondo le previsioni legislative, ha carattere generale ed individua, per il periodo compreso nel bilancio di previsione, le linee programmatiche dell’azione di governo regionale necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione”.

Il Documento è articolato in due sezioni.

La prima descrive, partendo dal DEF nazionale, gli scenari economici – finanziari internazionali, nazionali e regionali ed il contesto interno della macchina regionale.

La seconda sezione riporta gli obiettivi strategici del Documento, estrapolati dal programma di governo, individuando i seguenti temi: economia circolare, il cambiamento climatico e la qualità dell’acqua e dell’aria, l’innovazione e la digitalizzazione, le imprese fertili, la mobilità sostenibile, la privacy, la semplificazione delle procedure e la qualità dei servizi, la sicurezza delle persone, il valore dei dipendenti e il rinnovo generazionale, l’inclusione sociale, la salute dei cittadini, il lavoro e la crescita, il partenariato e la governance dei fondi, il rafforzamento delle istituzioni.