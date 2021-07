CONSIGLIO REGIONALE, CENTO ANNI DALLA NASCITA DI REMO GASPARI: CELEBRAZIONI A PALAZZO DELL’EMICICLO

L’AQUILA – Il Consiglio regionale ricorda l’onorevole Remo Gaspari a 100 anni dalla nascita con una cerimonia in programma sabato 10 luglio, alle 11, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo.

Alla celebrazione interverranno: il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il presidente emerito del Consiglio di Stato Alfonso Quaranta, il figlio dell’onorevole Gaspari, Lucio, e il sindaco di Gissi Agostino Chieffo. Sarà presente anche l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta.

Nel luglio del 2011, l’illustre parlamentare fu insignito della medaglia Aprutium in occasione di una seduta del Consiglio regionale presieduto da Nazario Pagano. In quell’occasione Remo Gasperi tenne un discorso per ripercorrere la sua storia politica e personale sempre segnata dal grande amore per la sua terra.