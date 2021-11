CONSIGLIO REGIONALE, COMMISSIONI: IL RESOCONTO DEI LAVORI

L’AQUILA – Il confronto odierno in sede commissariale ha portato al parere favorevole sul progetto di legge 225/2021, “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore dei Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”.

Il “sì” al documento è stato espresso a maggioranza dalla Quinta Commissione “Salute, cultura, formazione e lavoro” e dalla Quarta “Politiche europee”, mentre si attende l’esame della Commissione bilancio cui spetta il parere in sede referente. La proposta normativa intende accogliere le osservazioni del Governo nazionale sulle leggi n. 13 e 15 del 2021 e introduce nuovi finanziamenti a favore di comuni ed enti abruzzesi.

La Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” ha invece votato a favore del progetto di legge “Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2013, n.47: Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”.

Questa mattina, inoltre, la Commissione vigilanza ha ascoltato l’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, in merito alla prossima disattivazione di alcune sedi vaccinali fisse e mobili nel territorio della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti. Ulteriore argomento affrontato dai Commissari è stato il trasferimento degli ospiti della casa famiglia che ha sede a Palazzo Rotilio all’Aquila.