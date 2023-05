L’AQUILA – E’ il 33enne Nunzio Maria De Luca, attuale responsabile Ufficio stampa dell’Emiciclo, ad aver vinto il concorso pubblico per esami, per l’ambitissimo posto da funzionario giornalista, presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

Prenderà il posto di Giampaolo Arduini, andato in pensione a maggio dello scorso anno, per 40 anni di onorato servizio. Per De Luca un posto a tempo indeterminato, di categoria D.

Ben 74 erano stati i partecipanti al bando, indetto a maggio scorso, tra cui tanti volti noti giornalismo e della comunicazione in Abruzzo.

De Luca, originario della Sicilia, è giornalista professionista dal gennaio 2019. Ha collaborato fino al 2016 con televisioni locali, giornali e diretto per tre anni un settimanale cittadino in provincia di Messina. Vincitore nel 2010 del Premio Comunicazione Sociale istituito dal Festival del Giornalismo di Perugia. Da maggio 2022 è a capo della squadra di giornalisti che gestisce l’ufficio stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, occupandosi in particolare di comunicazione istituzionale, gestione account social, realizzazione prodotti multimediali a supporto dell’attività dell’assemblea legislativa regionale.

Questa la graduatoria, dietro al vincitore De Luca: al secondo posto, Alessandro Sansoni, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e vicepresidente nazionale dell’ong Modavi onlus, terzo Roberto Alfatti Appetiti, una lunga carriera alle spalle nella comunicazione istituzionale attualmente nello staff del presidente della Regione, Marco Marsilio, nonché coordinatore avezzanese di FdI

A seguire Alessia Di Giovacchino, componente dello staff del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Marino Fiorá, componente dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, Roberto Tibaldi e Amedeo Di Nicola, dipendenti regionali, Alessio Migliozzi, componente dell’Odg abruzzo, giornalista presso Autoprove.it, Pierluigi D’Antonio, Tiziana Tarquini, dipendente al Comune dell’Aquila, nel coordinamento informatico e transizione al digitale.

E ancora, scendendo in graduatoria, Lorenzo Benedetti e Fabio Massimo Capolla, ex giornalista del Tempo, ora nello staff del presidente Marsilio.

Infine Pierpaolo Di Nenno, ex ufficio stampa del Comune di Lanciano, oggi nello staff del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, Alessandra Cococcetta, addetta stampa della società del ciclo idrico integrato dell’Aquila Gran Sasso Acqua, e Pierpaolo Di Simone, già addetto stampa del Comune di Spoltore.

La giuria del concorso era composta da Anna Caporale, dirigente Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e studi, Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, dal professor Andrea Lombardinilo e da Paola Apostolo, da Michele Taranta, per le competenze informatiche, la professoressa Julie Caputo, per la lingua inglese.