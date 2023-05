CONSIGLIO REGIONALE, DI BENEDETTO: “AUGURI A NUOVO RESPONSABILE UFFICIO STAMPA DE LUCA”

L’AQUILA – “Desidero rivolgere i miei più cari auguri al nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Nunzio Maria De Luca, vincitore dell’ambito concorso per funzionario giornalista che si è concluso con gli orali il 5 maggio”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Legnini Presidente Americo Di Benedetto: “I complimenti sono del tutto meritati perché De Luca, giornalista professionista dal dicembre 2019, ha dato già ampia prova di grandi capacità in comunicazione istituzionale e talento nella gestione delle sue risorse presso l’Emiciclo”.

“Infatti, il nuovo responsabile era già al servizio dell’Ufficio stampa del Consiglio da febbraio 2016, in qualità di assistente addetto stampa e dal giugno 2022 aveva preso il posto di facente funzioni dell’ex responsabile, Giampaolo Arduini, andato in pensione dopo aver lavorato nell’Ente per circa 40 anni con riconosciuta professionalità e passione”, conclude Di Benedetto.