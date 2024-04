CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI CAPIGRUPPO E GIUNTA ELEZIONI, ATTESA DECISIONE SU QUAGLIERI

L’AQUILA – La Conferenza dei Capigruppo è convocata per domani, martedì 16 aprile, alle ore 11, per l’organizzazione dei lavori consiliari in vista della prossima seduta dell’Assemblea legislativa.

Sempre domani, con inizio alle ore 11:30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo costituita in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, per esaminare il decreto del Presidente della Giunta regionale recante “Nomina Assessori della Giunta regionale e conferimento delle relative deleghe”. Individuazione dei surroganti dei Consiglieri nominati Assessori.

Come compito più delicato e atteso quello di valutare la presunta incompatibilità di Mario Quaglieri di Fratelli d’Italia, rieletto con il record di preferenze, e confermato assessore regionale con deleghe al Bilancio e personale. Quaglieri è infatti anche medico chirurgo a partita Iva, non subordinato, presso una clinica privata convenzionata, per tale ragione il Partito democratico ha fatto un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione, che dovrebbe a sua volta esprimersi entro questo mese.

La giunta delle elezioni sarà presieduta dal riconfermato presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia e composta, oltre che da tecnici, dai capogruppo in consiglio regionale Massimo Verrecchia (Fratelli d’Italia), Emiliano Di Matteo (Forza Italia), Vincenzo D’Incecco (Lega), Luciano Marinucci (Marsilio presidente), Marianna Scoccia (Noi Moderati), Luciano D’Amico (Gruppo misto minoranza), Silvio Paolucci (Partito democratico), Francesco Taglieri (Movimento 5 stelle), Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), Enio Pavone (Azione) e Alessio Monaco (Verdi e Sinistra).

Come stabilito dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio, la Giunta per le elezioni è chiamata a verificare le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri, previste dalla Legge regionale, e propone all’Assemblea legislativa la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità.