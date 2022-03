CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI IN AULA CONSORZI BONIFICA E ASSISTENZA SENZA DIMORA

L’AQUILA – Semplificazione del sistema regionale, modifiche e integrazioni alla legge sulle nuove disposizioni in materia di consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza, abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n.11 (normativa in materia di bonifica) e dell’articolo 6 della legge regionale su “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Infine, saranno esaminati e votati due provvedimenti amministrativi in materia di bilancio del consiglio regionale dell’Abruzzo.

Numerosi i progetti di legge che saranno in esame nella seduta del consiglio regionale, prevista per domani giovedì 24 marzo, con inizio dei lavori alle ore 10.

L’assemblea sarà chiamata, inoltre, ad esprimersi sulla risoluzione del consigliere Pierpaolo Pietrucci che chiede l’attuazione di un tavolo regionale in ordine al ripristino del Corpo Forestale dello Stato e su quella del consigliere Antonio Blasioli, dedicata al ripristino fondi Masterplan per la Loreto-Penne