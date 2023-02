CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI IN AULA LA LEGGE SULL’ISTITUZIONE DELLA NUOVA PESCARA

PESCARA – Nuova seduta per il Consiglio regionale dell’Abruzzo che si riunirà domani, martedì 28 febbraio, alle 11.30, nell’aula consiliare del Comune di Pescara.

Tra i progetti di legge in esame, il più atteso è quello che modifica le norme vigenti che disciplinano le disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara.

Un testo che arriva in Consiglio rinnovato rispetto alla sua scrittura originale e che, se approvato, riscriverà modalità e tempi dell’iter per la nascita del nuovo comune che ingloberà le attuali città di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Ulteriori proposte normative all’ordine del giorno: “Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027”; “Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’assemblea del Cram (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) per l’anno 2023”; “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”; “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio (Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni)”; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Il programma dei lavori prevede, inoltre, l’esame di due provvedimenti amministrativi: il primo sull’approvazione del “Piano Strategico del Turismo 2023-2025” e il secondo dedicato al “Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale ‘Calanchi di Atri'”.

Verrà anche messa in votazione la risoluzione a firma del consigliere Blasioli sulle “Criticità e potenziamento UOC medicina legale dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara”.

Il Consiglio regionale è chiamato anche a nominare i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Sirente-Velino e a designare i membri della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. Tra gli adempimenti formali, si procederà a convalidare gli incarichi del consigliere Massimo Verrecchia e di Mario Quaglieri.

La parte iniziale dei lavori dell’Assemblea legislativa sarà dedicata al confronto tra Consiglieri e Giunta sulle seguenti interpellanze: Criticità nella pianificazione sanitaria (Taglieri); Stato di attuazione delle modalità di distribuzione DPC (distribuzione per conto) dei presidi per diabetici tramite le farmacie (Pepe); Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero Santo Spirito Pescara (Pettinari); Carenze nel presidio ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona (Di Benedetto); Lavori di valorizzazione dell’offerta del benessere mediante la realizzazione di una piscina termale pubblica con annessi. Proposta variazione localizzazione del Comune di Caramanico Terme (Blasioli-Paolucci); Edificio Agenzia per la promozione culturale in via Michetti Vasto (Smargiassi); Incentivare la competitività dello stabilimento ex Sevel di Atessa (Paolucci); Attuazione degli interventi a sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne maltrattate (Marcozzi); Definizione dei tetti di spesa 2022-2024 per l’Autismo e attribuzione risorse in favore della ASL 1 (Fedele).