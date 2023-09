CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI SEDUTA CON COMUNITA’ MONTANE, NUOVE COMMISSIONI, TEMPLI CREMATORI

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per domani, giovedì 28 settembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

Molto ricco l’ordine del giorno: si procederà alla convalida della consigliera Federica Rompicapo e si esamineranno la proposta di istituzione di una Commissione speciale sul fenomeno della denatalità in Abruzzo e la modifica della durata della Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato.

All’ordine del giorno anche i progetti di legge “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, per l’intervento denominato “Riqualificazione del campo sportivo comunale”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di L’Aquila per l’intervento denominato “riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara” ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42) e ulteriori disposizioni urgenti”.

Saranno infine esaminati due provvedimenti amministrativi: “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei Templi crematori” e “Approvazione conto consuntivo rendiconto generale esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”.

La seduta del Consiglio regionale sarà preceduta dalla riunione della Commissione Bilancio. convocata per le ore 10 nella sala D’Annunzio. per per l’espressione del parere finanziario sull’emendamento n. 1 presentato al progetto di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato “Realizzazione dello Skate Park”, all’ordine del giorno del Consiglio regionale.

A inizio seduta, saranno discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a firma del consigliere Pettinari recante: Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo; interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Criticità emerse ed azioni di contrasto REMS di Barete; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito alla soppressione di cani all’interno del Canile sanitario di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Rete di emergenza urgenza nelle aree interne della provincia di Chieti; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Canile Sanitario di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo.