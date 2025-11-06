CONSIGLIO REGIONALE: FARMACISTI IN SCIOPERO ASCOLTATI IN CONFERENZA CAPIGRUPPO

L’AQUILA – Una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo per ascoltare le istanze dei farmacisti abruzzesi che operano nel settore privato. La richiesta, accolta dal presidente Lorenzo Sospiri, è stata sollevata da lavoratori e sindacati, in presidio da questa mattina davanti Palazzo dell’Emiciclo in adesione allo sciopero nazionale proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uuiltucs Uil.

All’esito dell’audizione, i Capigruppo si sono impegnati a condividere una risoluzione che prenda atto della vertenza e impegni la Giunta regionale a fare quanto di propria competenza per supportare il settore.

Viene richiesto il rinnovo contrattuale e un adeguamento salariale che valorizzi maggiormente la tipologia di prestazioni svolte e il livello professionale dei farmacisti. Ulteriore tema affrontato è quello della “farmacia di servizi” che, a detta degli scioperanti, ha comportato un incremento di mansioni non riconosciuto a livello stipendiale.

Al tavolo dei Capigruppo, una delegazione di cinque farmacisti, rappresentati da un referente della Filcams Cgil. La riunione è stata presieduta dalla vicepresidente Marianna Scoccia. Al suo fianco, i presidenti delle Commissioni “Sanità”, Paolo Gatti, e “Territorio”, Emiliano Di Matteo.