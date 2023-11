CONSIGLIO REGIONALE: I PROVVEDIMENTI APPROVATI

L’AQUILA – Oltre alla nuova Legge urbanistica regionale, il Consiglio d’Abruzzo ha approvato il progetto di legge “Partecipazione della Regione Abruzzo al Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo”.

Con il provvedimento si vuole riconoscere al premio, dedicato a una figura esemplare del giornalismo e che si tiene ogni anno nel comune di Fano Adriano in provincia di Teramo, un importante valore sociale e culturale di risonanza nazionale e internazionale. La manifestazione culturale si configura come opportunità di rilancio e valorizzazione delle arre interne dell’Alto Vomano abruzzese con ripercussioni positive sul territorio, creando occasioni di sviluppo. Lo stanziamento del contributo per il 2023 ammonta a 30 mila euro.

Nello stesso testo, tra le ulteriori disposizioni, sono previsti i seguenti interventi: contributo straordinario all’Istituto superiore di Scienze religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila per l’anno 2023 (30 mila euro) finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti; contributo di 30 mila euro al Comune di Goriano Sicoli per la valorizzazione del patrimonio monumentale;

contributo per l’Ente per la protezione e l’assistenza dei sordi (64 mila euro); incrementata la dotazione finanziaria per la realizzazione di specifici progetti di Vita indipendente per il 2023 (4.486.273,44 euro); contributo per la realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Oricola (21 mila euro); definite le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere previste dal Concorso internazionale di arte scultorea dedicato alle vittime del sisma 2009; riconoscimento del debito di bilancio in favore di Anac (39.835 euro);

incremento dei fondi per iniziative di promozione turistica (100 mila euro); incremento dei fondi per l’attivazione del bando mirato al sostegno delle imprese radiofoniche abruzzesi (100 mila euro); ridefinite le somme già previste in Finanziaria, per un totale di oltre 21 milioni di euro, destinate ad interventi in favore di associazioni ed enti locali.