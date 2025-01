CONSIGLIO REGIONALE: IL 4 FEBBRAIO IN AULA PIANO DEL PNALM E ISTITUZIONE COMMISSIONE ACQUA

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 4 febbraio alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. All’ordine del giorno, stabilito nell’ultima Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal presidente Lorenzo Sospiri, l’approvazione del Piano del “Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e la proposta d’istituire una Commissione speciale per l’acqua, sottoscritta dai capigruppo Massimo Verrecchia (FdI), Vincenzo D’Incecco (Lega) e dal consigliere Luciano Marinucci (Marsilio presidente), “per dare continuità al lavoro d’inchiesta svolto dalla precedente commissione, per monitorare la gestione delle risorse e promuovere soluzioni sostenibili per garantire il diritto all’acqua a tutti i cittadini abruzzesi, alle attività produttive e a quelle agricole”.

La seduta sarà aperta con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e con la discussione delle iniziative per la Celebrazione della “Giornata del Ricordo” (10 febbraio), in memoria delle vittime delle foibe e della “Giornata della Memoria” che si è tenuta il 27 gennaio scorso.

Seguiranno le interpellanze sullo stato di attuazione del “Testo Unico della Cultura” del consigliere Luciano D’Amico; lo stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle “Dendalo” (Paolucci); lo stato attività di definizione del Piano d’Ambito (L.R. 36/2013) (Blasioli) e l’assenza del medico di base nel Comune di Carpineto della Nora (Di Marco). La seduta proseguirà con le risoluzioni sull’aumento del fenomeno della rinuncia alle cure sanitarie nel territorio regionale abruzzese, attività e rimedi, a firma del consigliere Di Marco (PD); e tutela della falda acquifera delle sorgenti del Tirino, proposta dal consigliere Blasioli (PD) con un testo riformulato. (