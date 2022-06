CONSIGLIO REGIONALE: IL 5 LUGLIO IN AULA REGISTRO TUMORI E ASSISTENZA SANITARIA SENZA FISSA DIMORA

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 5 luglio, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno progetti di legge sull’istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo, la modifica dello Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo, con l’aggiunta del guerriero di Capestrano, l’iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, le celebrazioni del centenario della nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, e Disposizioni in materia di funzioni relative all’assistenza ai ciechi sordomuti.

A inizio seduta saranno discusse le seguenti interpellanze: Chiarimenti in merito alle risorse per la copertura di tutti gli idonei alla borsa di studio universitaria relativa all’A.A. 2021/2022 (a firma del consigliere Stella); Situazione impianti di stoccaggio gas Fiume Treste Cupello (CH) – centrale di raccolta gas di Pineto (TE) (a firma del consigliere Smargiassi); Potenziamento e valorizzazione del Presidio Ospedaliero “San Massimo” di Penne (a firma del consigliere Pettinari); Realizzazione rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino (a firma del consigliere Paolucci); Spegnimento centraline Arta per il monitoraggio della qualità dell’aria a causa della scadenza del contratto per la manutenzione ordinaria (a firma del consigliere Blasioli); Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) 1 di Teramo: attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria – Resoconto della gestione commissariale – programmazione e rilancio (d’iniziativa del consigliere Pepe).

Successivamente l’Assemblea legislativa esaminerà i seguenti progetti di Legge:

All’ordine del giorno sono iscritti anche alcuni provvedimenti amministrativi: Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i. recante “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”: Provvedimenti relativi all’aggiornamento del piano regionale per la tutela della qualità dell’aria; Comune di Capistrello (AQ) – Modifica puntuale al Piano Regionale Paesistico (PRP) nell’ambito della procedura di Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Capistrello (AQ) per la realizzazione del Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti del territorio comunale; Relazione delle attività svolte dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anno 2021 – presa d’atto.

In seguito saranno discusse le seguenti risoluzioni: a firma del consigliere Pietrucci recante: Azioni di internalizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale; a firma del consigliere Pietrucci recante: Potenziamento della rete dei Consultori pubblici; a firma del consigliere Paolucci recante: Ripristino taglio operato su fondo unico regionale Trasporti e rinnovo del CCNL del settore TPL su gomma.

E infine la mozione a firma del consigliere Mariani recante: Attivazione percorsi di esenzione del ticket per la diagnosi precoce e per gli esami specifici a favore dei soggetti ad alto rischio genetico e con rischio eredo-familiare di tumore alla mammella, dell’ovaio, del pancreas, del colon-retto.