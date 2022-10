CONSIGLIO REGIONALE: IN 74 PER CONCORSO ADDETTO STAMPA, TANTI NOMI PER POSTO A TEMPO INDETERMINATO

L’AQUILA – Un piccolo esercito di 74 candidati, tra cui nomi molto noti e già impegnati in incarichi importanti, a contendersi l’ambito posto a tempo indeterminato, di categoria D, con profilo “Funzionario Giornalista” nel concorso pubblico per esami indetto dal Consiglio regionale d’Abruzzo.

Il lungo elenco è contenuto nella determina dirigenziale numero 65 del 16 giugno scorso, disposta a seguito del pensionamento, il 2 maggio scorso, del giornalista Giampaolo Arduini, ex vice sindaco ed assessore comunale dell’Aquila, per 40 anni nell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale, nella parte finale della carriera come responsabile.

A distanza di mesi, comunque, non è ancora stata stabilita nessuna data e le procedure sono ancora ferme. Secondo quanto si è appreso, nei prossimi giorni dovrebbe essere nominata la commissione d’esame. Ben 77 i giornalisti abruzzesi che hanno risposto al bando del Consiglio regionale, 75 le istanze che sono state accolte avendo i requisiti richiesti, tra cui la laurea e la iscrizione all’ordine dei giornalisti. I concorrenti sono diventati 74 per il ritiro dalla contesa, come emerge da fonti regionali, di Dario Pallotta, ex collaboratore di Centro ed Ansa, figlio del presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta.

Comunque tanti i colleghi in pista. Tra i concorrenti Roberto Alfatti Appetiti, una lunga carriera alle spalle nella comunicazione istituzionale attualmente nello staff del presidente della Regione, Marco Marsilio, nonché coordinatore avezzanese di FdI; Vincenzo Calvisi, vice presidente della Provincia dell’Aquila ed ex staffista dell’assessore regionale Guido Liris, anche lui FdI; Fabio Massimo Capolla, ex giornalista del Tempo, ora nello staff del presidente Marsilio; Alessandra Cococcetta, addetta stampa della società del ciclo idrico integrato dell’Aquila Gran Sasso Acqua; Pierpaolo Di Nenno, ex ufficio stampa del Comune di Lanciano, oggi nello staff del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna; Alessia Di Giovacchino, nello staff del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi; Lorenzo Dolce, collaboratore Ansa; Eleonora Falci, caporedattrice de Il Capoluogo.it; Marino Fiorà, ex ufficio stampa Consiglio regionale ed attualmente nello staff del direttore dell’Ufficio speciale Ricostruzione sisma 2016, Vincenzo Rivera; Barbara Gambacorta, ex staffista del Consiglio regionale; Marianna Gianforte, giornalista di L’AquilaBlog, ex Centro e Rete8; Patrizio Iavarone, del Messaggero; Loredana Lombardo, Il Capoluogo.it; Roberta Marcantonio, ufficio stampa M5S; Andrea Scarchilli, ufficio stampa Pd regionale; Barbara Scorrano, Il Messaggero; Michele Sensini, ex Corriere della Sera e capo ufficio stampa del commissario per la Ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini; Vittorio Tucceri, ufficio stampa della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Di seguito l’elenco completo dei candidati: Roberto Alfatti Appetiti, Lorenzo Benedetti, Stefano Buda, Vincenzo Calvisi, Domenico Cantalamessa, Fabio Massimo Capolla, Dino Cardarelli, Alessandra Cococcetta, Angelo Colella, Roberta D’Agostino, Germano D’Ambrosio, Pierluigi D’Antonio, Davide De Amicis, Vito De Luca, Nunzio Maria De Luca, Corrado De Paolis, Luana Di Lorito, Giuseppe Di Marco, Federica Di Marzio, Pierpaolo Di Nenno, Amedeo Di Nicola, Ilaria Di Paolo, Pierpaolo Di Simone, Massimiliano Di Stefano, Alessia Di Giovacchino, Lorenzo Dolce, Silvia Donat Cattin, Stefano Faieta, Eleonora Falci, Federico Falcone, Francesca Febbo, Marino Fiorà, Evelina Frisa, Barbara Gambacorta, Antimo Gatta, Marianna Gianforte, Caterina Gianfrancesco, Giacinto Davide Guagnano, Massimiliano Guerra, Patrizio Iavarone, Federico Ioannoni, Loredana Lombardo, Isabella Lopardi, Roberta Marcantonio, Aleandro Mariani, Claudio Marini, Alessio Migliozzi, Antonio Elia Migliozzi, Antonio Muglia, Dario Murri, Ludovica Palomba, Francesca Piccioli, Alessandra Portinari, Alice Possidente, Rosalba Radica, Taisia Raio, Leonardo Rapali, Salvatore Regalino, Nazario Ricciardi, Silvia Rizzetto, Alessandro Sansoni, Vincenzo Sardiello, Roberto Scafuri, Andrea Scarchilli, Franco Scolta, Barbara Scorrano, Michele Sensini, Daniela Smarrella, Manuela Susi, Tiziana Tarquini, Roberto Tibaldi, Salvatore Tropea, Vittorio Tucceri, Antonio Villella.