CONSIGLIO: OK A LEGGE SEPOLTURA ANIMALI DOMESTICI, SCONTRO CON M5S SU EMENDAMENTO

L’AQUILA – E’ tornato oggi a riunirsi il consiglio regionale, con un ricco ordine del giorno di progetti di legge da approvare.

Il primo provvedimento a passare è il progetto di legge alla tumulazione per gli animali d’affezione con i propri padroni, presentato dalla Lega.

La proposta avanzata prevede che l’animale sia sepolto, previa cremazione, in una teca separata con gli oneri della tumulazione a carico di chi avanza la richiesta sia questa una volontà espressamente lasciata dal defunto, o una richiesta avanzata in precedenza o fatta dai suoi eredi.

Una soluzione anche dal punto di vista igienico-sanitario perché può capitare che gli animali vengano sepolti in luoghi non idonei. Una pratica ancora poco diffusa nel nostro Paese sebbene diverse Regioni già la consentano.

Momento di tensione per un emendamento del capogruppo di M5s, Francesco Taglieri che sarebbe stato dichiarato non ammissibile con un voto però effettuato, ha tuonato Taglieri, in assenza del proponente in commissione.

Si è così deciso di affrontare l’emendamento in un secondo momento.

Altre norme di peso che saranno discusse nel pomeriggio, sono quelle del riconoscimento di Castelli, in provincia di Teramo, come “Città della Ceramica Abruzzese”, le “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico”.

Spiega il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, che è stato il primo firmatario della norma approvata questa mattina: “gli animali domestici sono parte integrante di moltissime famiglie, non solo per compagnia ma come supporto emotivo o funzionale, svolgendo un ruolo fondamentale nella quotidianità. Per questo la sepoltura congiunta è un servizio che la Regione doveva assicurare, finalmente oggi è legge!”

“Grazie al lavoro della Lega l’Abruzzo si mette alla pari con le altre regioni italiane per consentire la sepoltura degli animali d’affezione, come cani e gatti, assieme e vicino ai loro proprietari, ovviamente in una teca separata, nei cimiteri comunali. Questa legge – ricorda D’Incecco – non costa un solo euro alle casse della Regione ma è un valido sostegno alle tante famiglie che non hanno la possibilità di accedere ai “cimiteri per animali d’affezione”. Ringrazio l’assessore comunale pescarese Maria Rita Carota e il consigliere comunale Maria Luigia Montopolino, ideatori del progetto, e la collega Sabrina Bocchino che sin dal primo momento ha collaborato per raggiungere l’approvazione”.

All’ordine del giorno anche i “Riconoscimento della legittimità del debito fuori – Pagamento in favore della società Echoes Srl per fornitura di servizi sanitari” e infine “Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”.

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Domenico Pettinari recante: Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri recante: Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci recante: Linea ferroviaria Pescara-Roma; interpellanza a firma del consigliere Dino Pepe recante: Piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo; interpellanza a firma del consigliere Barbara Stella recante: Chiarimenti in merito ai recenti avvisi di pagamento recapitati a cittadini delle province di Chieti e Pescara da parte del Consorzio di Bonifica Centro.