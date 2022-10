CONSIGLIO REGIONALE: IN AULA MAXIEMENDAMENTO DA 10 MLN. M5S, “SOLDI SERVONO PER BONUS BOLLETTE”

L’AQUILA – Approda oggi in consiglio regionale un maxiemendamento da 10 milioni di euro di fondi a pioggia, di cui trapelano solo alcune voci, ma che già accende il clima politico.

L’elenco delle priorità sono stabilite dalla maggioranza di centrodestra, e c’è ci insinua che come altre volte avvenuto saranno concesse somme da erogare anche alle opposizioni, per smorzare lo scontro ed evitare l’ostruzionismo e le battaglie in aula. La manovra, dal sapore post-elettorale, sarebbe finanziata con i fondi che si sono liberati, per decine di milioni dalle cartolarizzazioni.

Ad alzare però una barricata preventiva è Domenico Pettinari del M5s, che in una nota di ieri annuncia la proposta dell’erogazione di un bonus di mille euro a fondo perduto per famiglie, commercianti e professionisti con reddito basso, “messi in ginocchio dalle utenze di luce e gas”.

Il caro bollette è un’emergenza sociale su cui si deve smettere di parlare e iniziare ad agire. Questo è ciò che si deve fare già nel Consiglio regionale di oggi, in cui chiederò un tavolo per definire i dettagli tecnici del provvedimento di urgenza. Qualsiasi altro intervento non è prioritario”, tuona Pettinari, convinto di fare scacco matto al centrodestra che avrebbe difficoltà a elargire i soliti fondi a pioggia per comuni amici, associazioni, eventi culturali di vario genere.

Il Pd è pronto a presentare il progetto di legge che estende ai senza dimora il diritto ad avere il medico curante.

Il quotidiano Il Centro prevede però che ci saranno anche i fondi per la sede unica della Regione a Pescara, osteggiata dal Pd aquilano, in primis dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. E ancora il cofinanziamento di misure del Piano sociale rurale, per la crisi dell’area termale di Caramanico, per i consumi dei Consorzi di bonifica e la sistemazione delle strade del Fucino.

All’ordine del giorno domani anche tre progetti di legge: “Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per l’implementazione del Progetto “INNOTRANS – Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions”; “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”. Infine, sarà discussa la Risoluzione recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”.