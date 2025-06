CONSIGLIO REGIONALE: IN AULA MERCOLEDI’ NORMA AREE PRODUTTIVE E REGISTRO INFORMATORI FARMACEUTICI

L’AQUILA – Approda in consiglio regionale mercoledì alle ore 11, con la proposta di revisione normativa cosiddetta “Salva Casa Abruzzo”, che contiene diverse disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica e, se approvata, andrà inoltre a modificare le leggi regionali n. 49 del 2012 e n. 29 del 2022, “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. All’ordine del giorno anche il progetto legge che prevede l’istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco.

Sempre mercoledì alle ore 10, riunione della Prima Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata per l’espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al progetto di legge n. 71/2025 “Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco”, iscritto all’ordine del giorno della seduta consiliare.

In apertura di seduta è previsto il confronto tra Consiglieri e Giunta regionale sulle seguenti interpellanze: Verifica assenza farmaci per trattamento artrite reumatoide Ospedale Ss. Annunziata Chieti (Di Marco); Criticità in ordine al collasso della vasca di sedimentazione del depuratore di Paglieta (CH) – C.da Saletti (Paolucci); Disservizi nei Pronto Soccorso nelle province di PE/CH/AQ (Taglieri); Applicazione D.L. 73/2024 convertito con L. 107/2024 e D. Lgs. 124/1998 recanti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (Blasioli); Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo (Pepe, Cavallari, Mariani); Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (Mariani, Pietrucci). In coda al programma dei lavori, la presa d’atto delle relazioni sull’attività del Difensore civico regionale per gli anni 2023 e 2024. (red)

Giovedì 12 giugno, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, con un unico punto all’ordine del giorno: il progetto del IV Lotto della variante alla S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia”, cosiddetta “Teramo – Mare”.

Saranno chiamati in audizione i seguenti soggetti: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Eutimio Mucilli, commissario straordinario ANAS per l’opera; Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Jwan Costantini, sindaco di Giulianova; Antonio Di Gianvittorio, sindaco di Notaresco; Giuliano Galiffi, sindaco di Mosciano Sant’Angelo; Camillo D’Angelo, presidente Provincia di Teramo; Cristina Collettini, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo; Giulio Cesare Sottanelli, deputato della Repubblica; Luciano D’Alfonso, deputato della Repubblica; Marco Casini, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale; Presidente Commissione consiliare speciale del Comune di Roseto degli Abruzzi; Gino Pistilli, presidente del Consiglio di quartiere di Cologna spiaggia , Roseto degli Abruzzi; – Daniela De Angelis, comitato Terralieta; Andrea Boscolo, imprenditore.