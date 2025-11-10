CONSIGLIO REGIONALE: IN COMMISSIONE BIBLIOTECHE APERTE E SERVIZIO INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZA

L’AQUILA – La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani, martedì 11 novembre, con la riunione della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 14 a Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno, l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.
Giovedì 13 novembre, alle ore 15, si riunirà il Comitato per la Legislazione, per l’esame di due progetti di legge: “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte Rete Regionale dei Tirocini Formativi”; “Norme regionali per il riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza e per il miglioramento dell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194”. Il Comitato è chiamato ad esprimere un parere alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative contenute nelle proposte.
- CONSIGLIO REGIONALE: IN COMMISSIONE BIBLIOTECHE APERTE E SERVIZIO INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZAL'AQUILA - La settimana politica del Consiglio regionale dell'Abruzzo si apre domani, martedì 11 novembre, con la riunione della Conferenza dei Capig...