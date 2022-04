CONSIGLIO REGIONALE: IN COMMISSIONE BILANCIO ARRIVA RAFFICA DI VARIAZIONI DI BILANCIO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo prevede per giovedì 7 aprile, alle ore 12:00, presso la sala “Sandro Spagnoli” del Consiglio regionale, all’Aquila, la riunione della prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”.

La seduta si aprirà con le audizioni in merito alla legge regionale 27 ottobre 2021, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma di DMS regionale (…)”.

Saranno ascoltati: l’assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris, il direttore del Dipartimento risorse della Regione Abruzzo, Fabrizio Bernardini e il dirigente del Servizio bilancio della Giunta Regionale, Fabrizio Giannangeli.

La Commissione esaminerà i seguenti progetti di legge: “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella società F.I.R.A.” – iniziativa Giunta regionale, (audizioni: Presidente della FIRA Abruzzo e Presidente di Abruzzo Sviluppo Spa);

“Istituzione del servizio di psicologia di base” (iniziativa consiliare Sospiri, D’Incecco, Testa, Febbo, Quaglieri, Angelosante, Santangelo);

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (…) per quote annuali 2014, 2015, e 2016 nonché per quota integrativa 2016 in favore del CODEMM, Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali”;

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio (…) Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate”;

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio (…) per l’implementazione del Progetto INNOTRANS – Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions, finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020”; “Riconoscimento di debiti fuori bilancio (…) Pagamento fatture consulenti esterni per complessivi € 10.230,50 come corrispettivo delle attività svolte per l’implementazione del Progetto ‘SHERPA – SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations’, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014-2020”;

“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (…) Pagamento a favore di Edison Energia SPA della fattura 29000395858 del 17/11/2015 – Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme (PE) – Regione Abruzzo n.1000023479 “Dipartimento Territorio e Ambiente” (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati); “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (…) Pagamento a favore della società in house Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo – Saldo annualità 2020 per attività di supporto tecnico all’Autorità AUDIT nel ‘Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020’ cofinanziato dall’Unione Europea”, (audizioni dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati); “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (…) Dipartimento Agricoltura–Servizio Foreste e Parchi – Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20 alla Ditta GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c.”, (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati);

“Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato ‘Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara’- anticipo e acconto per 100.568,21 €, (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati);

“Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell’Aquila per € 200.000,00 derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna'”, (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati);

“Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano (AQ) derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l’intervento denominato ‘Completamento struttura sportiva comunale’ – Pagamento saldo per € 14.940,00” (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati);

“Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco (AQ) derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’ – Pagamento anticipazione per € 57.657,50”, (audizione dell’Assessore e del Direttore del Dipartimento competenti per materia o loro delegati).

La Commissione bilancio, infine, esaminerà il provvedimento amministrativo sul “Bilancio di previsione 2022/2024 del Consiglio regionale – Annualità 2022 – Variazione di stanziamento fra Capitoli di Spesa appartenenti Missioni, Programmi e Macroaggregato diversi”