CONSIGLIO REGIONALE: IN COMMISSIONE DEBITI FUORI BILANCIO E CARTA ITTICA REGIONALE

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio, in programma domani, martedì 16 luglio alle ore 11, chiamata a esaminare tre progetti di legge, su iniziativa della Giunta regionale, relativi al riconoscimento della legittimità di altrettanti debiti fuori bilancio.

Per approfondire i punti all’ordine del giorno sono previste le audizioni del Direttore Generale della Giunta regionale, del Responsabile dell’Ufficio Stampa e Programmazione amministrativa, del Dirigente del Servizio Ragioneria e del Direttore regionale del Dipartimento Sanità.

Alle ore 14 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione lavori consiliari.

Giovedì 18 luglio alle ore 10 è prevista la seduta della Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno: Adozione della Carta Ittica regionale (audizione: Mario Cacciatore, Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee); parere sulla deliberazione del cda del Consorzio di Bonifica Nord avente a oggetto “Direttore Unico: provvedimenti” (audizioni: direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico; responsabile dell’Ufficio di Supporto al Direttore, Gianluca Massi; presidente Consorzio di Bonifica Nord, Roberto Battaglia; direttore unico Consorzio di Bonifica Nord, Abramo Bonaldi).

Per le ore 11 è in programma la Commissione per le Politiche europee in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione Agricoltura.

Un solo punto all’ordine del giorno: il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative atto di indirizzo”.

Sono previste le audizioni del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio; del Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente della Giunta regionale, Pierpaolo Pescara; del dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Dario Ciamponi.

La Commissione per le Politiche europee, al termine della seduta congiunta, proseguirà i lavori con l’elezione del Consigliere Segretario.