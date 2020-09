CONSIGLIO REGIONALE: IN AULA MARTEDI’ NORME URBANISTICHE, IN COMMISSIONE RETE COVID, LEGGE AREE DI CONFINE

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo inizia martedì 29 settembre, alle ore 9.30, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila, con la seduta straordinaria della Commissione “Sanità” integrata dai Capigruppo consiliari e dai Componenti dell’Ufficio di Presidenza, per procedere alle audizioni dell’Assessore regionale alla Sanità e del Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, sul “Piano di potenziamento e riorganizzazione assistenza territoriale Covid Regione Abruzzo”.

Dopo la Commissione, sempre martedì 29 settembre, alle ore 11.00, è in programma la seduta dell’Assemblea legislativa. Questi, per ora i piatti forti della seduta del consiglio regionale: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica”, e “Progressioni verticali personale di ruolo della Giunta regionale ai sensi della Legge Madia”.

Giovedì 1 ottobre, alle ore 10.00, è convocata la Commissione “Bilancio” con il seguente ordine del giorno: progetto di legge di iniziativa consiliare “Aree di confine: proposte e progetti per lo sviluppo e l’integrazione territoriale”.

Sul punto sono in programma le audizioni dei sindaci di Ancarano, Balsorano, Carsoli, Castel di Sangro, Castiglione Messer Marino, L’Aquila, Palmoli, Valle Castellana e Vasto oltre ai rappresentanti regionali di Anci, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato.

Verrà inoltre esaminato il progetto di legge di iniziativa consiliare sulle “Misure a sostegno al pendolarismo per gli studenti dei Comuni al di sotto dei 2000 abitanti”.

A seguire la Commissione “Bilancio” è convocata la Commissione “Sanità” in seduta straordinaria, alle ore 11.30, per esaminare i seguenti provvedimenti legislativi: progetto di legge “Istituzione del fattore famiglia abruzzese” ; progetto di legge “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”; progetto di legge “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche” ; progetto di legge “Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate” .

La giornata di giovedì 1 ottobre prosegue alle ore 15.00 con la convocazione, in seduta straordinaria, della “Commissione Territorio” con il seguente ordine del giorno: progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 agosto 1976 n. 43 recante “Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale”; progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1974 n. 17 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”;

Audizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema del Gran Sasso (bacino acquifero, galleria autostradale e laboratorio dell’INFN) con le seguenti audizioni: Commissario straordinario Gran Sasso, Presidente Strada dei Parchi Spa, Amministratore delegato Strada dei Parchi Spa, Presidente del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, Assessore regionale competente.

Download in PDF©