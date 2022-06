CONSIGLIO REGIONALE: IN COMMISSIONE SITUAZIONE EROGAZIONI CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI FINANZIARIE

– E’ in programma domani, martedì 14 giugno, la seduta straordinaria della Commissione Bilancio che si riunirà alle ore 10:30, nell’aula “G. D’Annunzio”, (2° piano di Palazzo dell’Emiciclo).

All’ordine del giorno le audizioni sulla situazione relativa all’erogazione dei “contributi”, di cui alle finanziarie regionali anni 2021-2022, dell’Assessore regionale al Bilancio, del Direttore regionale Dipartimento Risorse e del Dirigente del Servizio Bilancio.

Saranno poi esaminati due provvedimenti: “Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo” e “Istituzione del premio One Health Award”.

Sempre domani, alle 15, si riunirà la Commissione Sanità con il seguente ordine del giorno: “Istituzione del servizio di psicologia di base” (audizioni del Presidente Regionale dell’Ordine Psicologi Abruzzo, dei Predidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti); “Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo” (audizioni dell’Assessore Regionale alla Sanità e del Direttore Dipartimento Sanità); “Integrazioni alla L.R.21 luglio 1999, n.41 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (controdeduzioni alle osservanze del Governo))” (audizioni del Direttore Scuola della Testimonianza, del Presidente Nazionale Patronato Anmil, del Presidente regionale Anmil Abruzzo e dell’Anmil di Teramo); “Istituzione del premio One Health Award” (audizione del Direttore Generale dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise); Risoluzione recante: “Programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione dei geni BRCAl e BRCA2 e relativa esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie erogate in favore di detti soggetti nell’ambito dei protocolli di sorveglianza”.