CONSIGLIO REGIONALE: LA SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 31 gennaio 2023, con la seduta del Consiglio regionale, prevista alle 11, nell’Aula consiliare del Comune di Pescara.

Mercoledì 1 febbraio, alle 10, si riunisce la Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” per la ricostituzione dell’ufficio di presidenza, a seguito dei nuovi ingressi in Consiglio. Lo stesso giorno, alle 10.30, la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, continua l’iter legislativo del progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara)”.

Previsti approfondimenti tematici relativi al testo della proposta normativa. Sempre mercoledì 1 febbraio, alle 12, è convocata la “Commissione di inchiesta emergenza idrica in Abruzzo”, per ascoltare i seguenti soggetti: rappresentanza gestori impianti sciistici; Daniele D’Amario, assessore regionale alle attività produttive, turismo e cultura; presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

La Commissione di Vigilanza si riunisce giorno giovedì 2 febbraio, alle ore 10, per una richiesta di chiarimenti in merito alle procedure di conferimento di incarichi delle funzioni di coordinamento espletate dalla ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila.

Saranno ascoltati: Nicoletta Verì, assessore regionale con deleghe alla salute e pari opportunità; Ferdinando Romano, direttore generale Asl 1 Avezzano, Sulmona L’Aquila; Anthony Pasqualone, segretario provinciale di L’Aquila CGIL-FP o suo delegato; Antonio Santilli, segretario provinciale di L’Aquila NURSIND o suo delegato; Simone Tempesta, segretario provinciale di L’Aquila FIALS o suo delegato; Marcello Ferretti, coordinatore provinciale sanità di L’Aquila CISL FP o suo delegato.

Lo stesso giorno, con inizio dei lavori alle ore 14.30, è prevista la discussione generale e la presentazione degli emendamenti, in Prima Commissione, sul Pdl di modifica della legge sulla “Nuova Pescara”.