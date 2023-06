CONSIGLIO REGIONALE: LA SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO

L’AQUILA– La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione per le Politiche Europee convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 6 giugno, alle ore 11.

Un punto all’ordine del giorno: Valutazione e provvedimenti in merito al documento approvato nella seduta del 9.03.2023 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome recante: “Il ruolo dei Consigli regionali in Europa a tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali. Fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “Made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”.

Alle ore 12 è in programma la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari e per procedere alle audizioni delle Organizzazioni sindacali in relazione alle situazioni del Contact Center Tecnocall srl e della Residenza Sanitaria Assistenziale di Giulianova Bivio Bellocchio.

Per giovedì 8 giugno, alle 10, è convocata la Commissione di Vigilanza per esaminare i provvedimenti relativi alle nomine dei nuovi Presidenti delle Commissioni Alloggi delle Ater di Teramo, Lanciano, Avezzano, Sulmona, Pescara, Chieti.

Saranno auditi: il presidente della Regione Marco Marsilio; il direttore generale delka Regione Antonio Sorgi; l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri; il direttore del Dipartimento DPC Pierpaolo Pescara.

Alle ore 12 si riunirà la Commissione Bilancio per l’esame del “Regolamento regionale in attuazione dell’art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013 n. 42 recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012” (audizioni: ANCUPM, ANVU, Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, Dirigente Polizia Locale Montesilvano, ANCI, UGL, Uil).

Alle 15 è in programma la seduta della Commissione Salute che all’ordine del giorno prevede i seguenti provvedimenti: “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Pigro” dedicato a Ivan Graziani”; “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale” (audizione del direttore generale dell’USR Abruzzo Massimiliano Nardocci); “Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione” (audizione del responsabile del cimitero per animali d’affezione “Valle degli affetti” Bruno Centurione).

[mqf-dynamic-pdf]