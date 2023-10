CONSIGLIO REGIONALE, MARSILIO: “EDILIZIA SANITARIA, SPORT E ARTIGIANATO, IMPORTANTI PROVVEDIMENTI”

L’AQUILA – “Una seduta ricca di importanti provvedimenti per l’intera comunità abruzzese quella che si è svolta oggi al Consiglio regionale. Tra queste spicca la norma approvata per finanziare l’accordo di programma sull’edilizia sanitaria. Tutta la progettazione che è stata avviata in questi mesi trova così definitiva attuazione. L’intervento normativo approvato prevede stanziamenti di 11,5 milioni di euro per ogni annualità dal 2026 al 2029 e 7,5 milioni di euro per il 2030, così da completare tutti gli interventi riguardanti le realizzazioni dei nuovi ospedali”.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Il voto unanime è stato registrato per il progetto di legge riguardante le “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2: Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”.

“Lo sport richiama centinaia di migliaia di abruzzesi sia a livello amatoriale sia professionistico – sottolinea Marsilio – oggi abbiamo voluto semplificare attraverso la digitalizzazione la modalità di presentazione delle istanze di accesso ai contributi previsti dalla legge regionale. Oltre a questo sono state specificate le disposizioni con riguardo allo Special Olympics Italia, che opera a livello internazionale nel campo dell’allenamento sportivo e delle competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva”.

Tra i punti all’ordine del giorno approvati c’è anche il riconoscimento di Castelli come “Città della ceramica abruzzese”.

“Questa norma – aggiunge Marsilio – valorizza un patrimonio artistico e artigianale abruzzese unico del suo genere. Le ceramiche di Castelli sono custodite nei musei più importanti del mondo e la tradizione ceramista si trasmette di generazione in generazione anche grazie all’importante ruolo che svolge il liceo artistico ‘Grue’. La ceramica porta in Abruzzo e nello stesso tempo a Castelli migliaia di turisti, soprattutto in occasione della Mostra Mercato dell’Artigianato ceramico castellano che è stata riconosciuta manifestazione di interesse regionale. E a proposito di artigianato artistico un apposito progetto di legge che è stato approvato punta alla sua valorizzazione attraverso la promozione di iniziative di formazione per l’apprendimento dell’arte o del mestiere presso le botteghe scuola. Una legge che punta a tramandare la sapienza e le tecniche dell’artigianato alle nuove generazioni. L’obiettivo non è solo quello di non perdere una ricchezza del territorio e un patrimonio storico ma anche quello di creare nuovi sbocchi occupazionali”.

Accogliendo le sollecitazioni di tante persone che vivono insieme ad animali da compagnia la legge approvata in consiglio consente la tumulazione congiunta con gli animali da affezione.

“L’Abruzzo si mette alla pari con molte altre regioni italiane, consentendo la sepoltura degli animali d’affezione, come cani e gatti, assieme e vicino ai loro proprietari, ovviamente in un’urna separata, nei cimiteri comunali. Soddisfiamo così -conclude il presidente della Regione Abruzzo – richieste di tante persone che spesso vivono sole in compagnia dei loro animali. Una affezione che va oltre semplici sentimenti, creando una simbiosi che spesso risolve questioni di solitudine”.